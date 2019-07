Casertana, eppur si muove: D'Agostino riapre a Floro e D'Angelo

di Domenico Marotta

Casertana avanti con D'Angelo e Floro Flores? Adesso è possibile. Secondo indiscrezioni la decisione di cedere i due alieni non è più irrevocabile. Martedì, D'Agostino ha assistito all'amichevole contro il Volturnia, è rimasto soddisfatto della prestazione di tutti e in quella occasione il tecnico Ginestra gli ha raccontato dell'impegno esemplare con cui anchei big stanno affrontando il ritiro pre-campionato. Input utili a rinvigorire la fiducia del presidente in quei calciatori che nella passata stagione tanto hanno deluso.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO