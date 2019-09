Casertana, l'annuncio di D'Agostino: «Così ristrutturerò lo stadio Pinto»

di Domenico Marotta

Nuovo Pinto: si può fare. A svelarlo è il presidente della Casertana Giuseppe D'Agostino: «È un'idea a cui sto lavorando da oltre un anno. Siamo vicini a concretizzarla». È questo il motivo per cui la Casertana non ha partecipato al bando per la concessione quinquennale della gestione dello stadio: «Non era per noi conveniente e il sindaco, che ci sta molto vicino, non poteva far nulla per variare le condizioni». Con il Comune c'è totale sinergia sul progetto nuovo Pinto: «Abbiamo raccolto grande disponibilità da parte dell'amministrazione. Ora concretizziamo gli ultimi dettagli dell'operazione e poi discuteremo con il sindaco Marino di come realizzare l'opera».



