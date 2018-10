La Casertana si dà la carica, D'Angelo: «Impariamo dagli errori»

di Riccardo Marocco

È ormai entrata nel vivo la preparazione della Casertana in vista della trasferta di sabato contro la Virtus Francavilla, match che si disputerà al «Fanuzzi» di Brindisi a causa dell'indisponibilità dell'impianto di Francavilla Fontana. Ieri seduta pomeridiana sul campo militare «El Alamein» con la squadra rossoblù alla ricerca della migliore chimica di squadra in questa fase iniziale del campionato in cui la Casertana ha dovuto far fronte a due dolorose battute d'arresto, delusione mitigata dal successo di sabato scorso a spese del Catanzaro.



«Le vittorie portano quell'entusiasmo necessario - dice il centrocampista rossoblù Angelo D'Angelo - per affrontare la settimana di allenamento alla partita successiva con maggiore serenità d'animo. Fatto sta, però, che dobbiamo guardare alla classifica e questa dice che siamo in ritardo in considerazione degli obiettivi che ci siamo prefissati. In questa categoria per portare a casa i tre punti bisogna mettere in campo quella fame di vittoria e quella cattiveria agonistica che abbiamo mostrato contro il Catanzaro. E così dovremo fare contro la Virtus Francavilla e le restanti partite da giocare fino al termine del campionato». D'Angelo, insomma, non nasconde un certo rammarico per quelle partite perse contro avversarie tutto sommato abbordabili come Rieti e Bisceglie. «Sconfitte che fanno male per come sono maturate - prosegue l'ex centrocampista dell'Avellino - anche perché ci siamo fatti del male da soli. Del resto, nessuno, finora, per quanto riguarda l'aspetto tecnico ci ha sovrastati. Il fatto è che magari in altre categorie la qualità dei singoli può esserti di grande aiuto. In Lega Pro, però, bisogna calarsi nella mentalità che contraddistingue questa categoria. Fame, cattiveria e arrivare sempre per primi sulla palla. Poi, la qualità di quelli che abbiamo lì davanti dovrà fare la differenza. Ma, ripeto, bisogna giocare da serie C sotto l'aspetto della mentalità se vuoi andare lontano in campionato, essere sempre concentrati per l'intero arco della gara, minuti di recupero compresi, quelli che, peraltro ci sono stati fatali in occasione della sconfitta di Rieti».



