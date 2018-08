Casertana, l'addio di De Vena: Fontana punta tutto su Castaldo

di Domenico Marotta

De Vena lascia la Casertana: di ieri l'ufficialità di una notizia che era già nell'aria da giovedì scorso quando il calciatore, nel pomeriggio, aveva salutato i compagni dopo l'allenamento per raggiungere l'ambizioso Avellino che ripartirà dalla serie D. Rescissione consensuale del contratto per l'attaccante che in biancoverde troverà gli altri due ex rossoblù Matute e Ciotola. Finisce dopo otto mesi l'avventura di De Vena all'ombra della Reggia. Nella seconda parte della passata stagione l'attaccante aveva avuto un ruolo da comprimario. Ciononostante con tre reti all'attivo, una meravigliosa contro la Juve Stabia al Pinto, si era guadagnato la riconferma nel primo gruppo di Fontana. Poi, con l'arrivo di Castaldo e con Mancino in rosa, la Casertana ha preferito lasciarlo partire per liberare una casella over. Ora quella casella va riempita.



