La Casertana torna a vincere: ​due gol di Castaldo al Siracusa

Vittoria in rimonta della Casertana al Pinto sul Siracusa che era partito in vantaggio grazie a un rigore. Massima punizione concessa per un fallo di Blondett su Parisi. Decisivi poi i cambi operati da Pochesci, ma soprattutto il fiuto del gol di Castaldo, autore della doppietta che ha ribaltato l'iniziale vantaggio degli ospiti. Tre punti consolidano la posizione in chiave playoff ed è la seconda vittoria consecutiva per la Casertana.



Match dai due volti, primo tempo poco efficace, ripresa di grande qualità. Ad aiutare i padroni di casa il possesso palla, saldamente a favore. Con il passare dei minuti, poi i rossoblu hanno trovato il giusto ritmo, la precisione nei passaggi e nelle giocate.



Ringrazia il capocannoniere Castaldo, autore delle doppietta e protagonista della rimonta: «Se la partita è finita così il merito è dell'allenatore e dei compagni che hanno saputo passare le palle giuste».



Gli fa eco l'allenatore che si mostra entusiasta: «Con me Gigi deve fare il capocannoniere. Non mi basta un gol a partita, da lui ne voglio due o tre e con il Siracusa mi ha accontentato davanti ai tifosi. Pure Zito è stato straordinario ma anche da lui pretendo ancora di più. Mi tengo stretto quello che ha dato perché non è al meglio della condizione spiega il tecnico ma se come gli altri nostri big torna al massimo può fare cose grandiose». Pochesci trascinatore sul terreno di gioco e anche per i tifosi sugli spalti, che ha chiamato a sostenere la squadra con entusiamo. La risposta del Pinto non si è fatta attendere.

