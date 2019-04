Casertana, effetto Pochesci: tutti recuperati per Reggio Calabria

di Domenico Marotta

Pinna è in gruppo: il terzino sardo è tornato ad allenarsi ieri con i compagni ed è pronto a ricostruire con Zito una catena di sinistra da sogno. Assente dalla gara con la Cavese del 30 dicembre scorso (dove andò anche a segno) Pinna è stato costretto al lungo stop da un intervento chirurgico al ginocchio. Finora, per lui, 17 presenze in campionato condite da un gol e tre assist: ora è pronto per il rush finale. Pochesci lo aveva portato già in panchina nella trasferta di Monopoli. «Un ragazzo prezioso per il gruppo» aveva detto l'allenatore romano giustificandone la convocazione. Più probabile che il calciatore abbia seguito i compagni dalla panchina per raggiungere il malus squalifica e tornare libero dal rischio diffida. Obiettivo pienamente raggiunto con l'ammonizione rimediata per la straripante esultanza dopo il gol di Castaldo, squalifica scontata contro il Siracusa domenica scorsa e ora Pinna è pronto. Pochesci potrebbe concedergli qualche minuto di gioco già sabato prossimo a Reggio Calabria, sicuramente sarà in campo contro il Potenza nel turno successivo. E il recupero del terzino sinistro è prezioso anche per lo scacchiere tattico dell'allenatore. In quel ruolo la Casertana ha il solo Gonzalez, ancora troppo acerbo per poter essere accostato in termini di potenza e qualità tecnica a Pinna. Con il sardo a sinistra e Zito davanti a lui in un 4-3-3 o in un 4-2-3-1 come quello visto tre settimane fa contro il Rende, i falchetti possono contare su una corsia mancina di straordinaria potenza e qualità.



