Casertana, emergenza infermeria: ​nuovo stop per D'Angelo e Zito

di Riccardo Marocco

La Casertana affila le armi in vista del derby di domani contro la Cavese, match che si disputerà al «Menti» di Castellammare di Stabia a causa della momentanea inidoneità del «Simonetta Lamberti» di Cava de' Tirreni, l'impianto che ospitava le gare interne della compagine metelliana. Contro la Cavese, lo ricordiamo, la Casertana non potrà contare sul sostegno dei propri tifosi a seguito del divieto di trasferta imposto loro dalla prefettura di Napoli che, su segnalazione del Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive, ha ravvisato connotati di rischio per la sicurezza pubblica. Pertanto, niente vendita dei biglietti per i residenti nella provincia di Caserta e settore destinato alla tifoseria ospite chiuso al pubblico.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

