Casertana, ribaltone dopo il flop: via Esposito, panchina a Pochesci

di Riccardo Marocco

Sandro Pochesci da ieri è il nuovo allenatore della Casertana. Il deludente pareggio sul campo della derelitta Paganese ha sortito come effetto la rimozione dall'incarico del tecnico Raffaele Esposito e del responsabile tecnico Nello Di Costanzo che in coppia erano succeduti a Gaetano Fontana.



I contatti con Pochesci sono iniziati già qualche ora dopo il fischio finale del derby di Pagani e ieri c'è stato l'incontro decisivo con i vertici societari con il raggiungimento dell'accordo tra le parti che prevede un contratto con scadenza a fine giugno di quest'anno con possibilità di prolungamento fino al 2020 in base ai risultati raggiunti da qui al termine della stagione. Il patron rossoblù D'Agostino, quindi, cerca di dare un'ultima vigorosa sterzata alla finora problematica e deficitaria stagione di una Casertana che in sede di vigilia era pronosticata tra le principali candidate alla vittoria del campionato, ma che ora, invece, si trova a dover lottare con il coltello tra i denti addirittura per strappare una posizione nei play off, la fase della stagione che quest'anno premierà due squadre con il salto di categoria. Pochesci sarà presentato alla stampa domani alle 18. Cinquantasei anni, romano, Pochesci, dopo diversi anni sulle panchine di squadre dilettantistiche, tra i professionisti ha guidato il Fondi nella stagione 2016/2017 per poi fare il salto in serie cadetta con la Ternana. L'esperienza al timone della squadra umbra, però, è durata soltanto mezza stagione con l'esonero avvenuto a fine gennaio dopo ventiquattro partite in cui il tecnico romano ha collezionato solo tre vittorie, tredici pareggi e sei sconfitte. Cambio radicale anche per quanto concerne lo staff tecnico. Pochesci, infatti, porterà con se il vice allenatore Emilio Coraggio, il preparatore atletico Matteo Basile, il responsabile match analytis Daniele Persico nonché il collaboratore tecnico Fabrizio Durante. Via, quindi, anche il preparatore Giuseppe Trepiccione, mentre l'unico ad essere riconfermato è l'allenatore dei portieri Giovanni Di Fiore. Alla Casertana, quindi, si cambia registro con il chiaro e scontato obiettivo di ottenere la migliore posizione possibile in vista dei play off. Restano ancora sei partite da giocare a partire da quella di domenica al Pinto contro il Rende, compagine, quest'ultima, reduce dal clamoroso pari interno con la Cavese in cui è stata rimontata addirittura da un vantaggio di 3-0. Per questa partita Pochesci non potrà contare su Zito, in odore di squalifica dopo l'espulsione diretta rimediata contro la Paganese. Probabile che l'esterno giunto la scorsa estate dalla Salernitana sarà appiedato per almeno due turni in considerazione della gravità del fallo commesso, un calcione assestato all'azzurrostellato Navas a palla ormai lontana.



Torneranno a disposizione, avendo scontato i rispettivi turni di squalifica, il centrocampista Santoro nonché i difensori Lorenzini e Rainone, quest'ultimo al rientro dopo tre partite da spettatore dopo il rosso rimediato contro la Juve Stabia. Floro Flores e Padovan sono ormai sulla via del pieno recupero dopo aver giocato uno scampolo di partita domenica scorsa, mentre gli unici a restare ancora ai box saranno gli infortunati Pinna e Mancino, a meno di novità positive circa le loro condizioni durante la settimana di preparazione alla partita contro il Rende, appuntamento assolutamente da non perdere per la Casertana del nuovo corso.



