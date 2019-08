La Casertana va a caccia di punti, Ginestra si affida a Castaldo

di Riccardo Marocco

L'attesa è terminata. Da oggi sarà il campo a parlare con la Casertana che oggi (inizio ore 17.30) fa il suo esordio contro il Potenza. C'è attesa nell'ambiente e saranno oltre duecento i tifosi casertani che sosterranno la compagine rossoblù dal settore ospiti del «Viviani», scenario del confronto di questo pomeriggio. Per il tecnico dei falchetti Ciro Ginestra, quindi, è giunto il momento per mettere in pratica il lavoro svolto in questo mese e mezzo circa di preparazione al campionato.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO