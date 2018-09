La Casertana punta Floro Flores, ma resta il nodo dell'ingaggio

di Domenico Marotta

Giorno di decisioni importanti per Martone e Fontana. Scade oggi il termine per il deposito della lista dei 14 over che la Casertana potrà utilizzare fino a gennaio. Nessun problema se il mercato fosse chiuso ma dalle parti di Corso Trieste vogliono piazzare il colpo Floro Flores e, in attesa della conclusione della trattativa, bisogna decidere. Nella rosa ci sono i 14 over 23 consentiti dai regolamenti: non resta che lasciare fuori uno dei calciatori per tenere una casella libera al nuovo attaccante. Il fuori lista potrà essere inserito qualora l'ultimo clamoroso ingaggio dovesse saltare. Ipotesi difficile, comunque, perché i bene informati danno per alte le possibilità che Floro Flores e la Casertana alla fine raggiungano un accordo. C'è da limare una differenza tra ingaggio e offerta ma il calciatore, svincolato dal Chievo dopo il prestito al Bari, ha maturato dai clivensi una buona uscita sostanziosa che non lo costringe alla ricerca di un ingaggio faraonico. Si può fare e Martone ci sta lavorando. Bisogna vincere la concorrenza dell'Arezzo. E poi Floro Flores vorrebbe restare al nord perché, residente a Udine, non vuole allontanarsi troppo dalla famiglia: alla Casertana però, gioca il suo grande amico Vacca che starebbe provando a convincerlo a vestire il rossoblù. Non c'è che aspettare qualche giorno, anche perché gli agenti del calciatore aspettano che si risolva il rebus B per verificare l'interesse delle eventuali ripescate su Floro Flores.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO