Casertana, la carica di Floro Flores: «Andiamo a Matera per vincere»

La Casertana affila le armi in vista della trasferta di domani sul campo del Matera. Si riparte dal gol di Floro Flores che ha consentito di acciuffare in extremis la gara casalinga contro il Catania. Quello confezionato dal bomber napoletano è stato un punto dopotutto d'oro.



«Nel primo tempo contro il Catania eravamo un po' impacciati, mentre nella ripresa siamo riusciti a riequilibrare il risultato mettendo in mostra il nostro potenziale e disputando una gara di spessore, quantità e qualità contro un avversario, peraltro, che finora sta facendo benissimo», dice Antonio Floro Flores. «Il fatto è che la nostra è una squadra che è stata assemblata con un po' di ritardo con diversi giocatori giunti negli ultimi giorni di mercato, per cui ci stanno le difficoltà a inizio campionato. Personalmente mi sono allenato poco con la squadra perché ho avuto un problema al dente. Sicuramente, meglio adesso che più avanti, anche se, con il passare dei giorni ci stiamo conoscendo un po' tutti e le cose possono soltanto migliorare».



