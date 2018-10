Casertana, non basta Floro Flores: solo pari in casa con la Vibonese

di Riccardo Marocco

Ancora un pareggio per la Casertana, fermata sul risultato di parità nel posticipo televisivo da una buona Vibonese. Passata in vantaggio con Floro Flores nella parte iniziale della gara dove era riuscita anche a esprimere un gioco di buona fattura, la compagine rossoblù non ha saputo resistere al ritorno degli ospiti che hanno raggiunto meritatamente il pareggio. Per la Casertana la vetta resta ancora lontana. Ancora fischi per la squadre e per il tecnico Fontana.



Casertana subito pericolosa dopo cinque giri di lancette con una punizione dal vertice sinistro dell'area di rigore ospite di Floro Flores che scalda le mani a Mengoni che si rifugia in angolo. Al 9' è D'Angelo a mettere i brividi alla difesa avversaria con una spizzata di testa su corner di Pinna che, però, non sortisce gli effetti sperati. E' il preludio al vantaggio rossoblù che giunge puntuale all'11' con Floro Flores che riceve un delizioso passaggio filtrante di Castaldo e dopo aver superato il portiere in uscita insacca a porta vuota. La reazione della Vibonese è immediata e al 13' i calabresi sfiorano il pari con Bubas al quale non riesce il tap in vincente dopo una respinta di Russo su tiro di Tito. Al 16' ancora Bubas pericoloso su un traversone rasoterra dalla destra ma il tocco dell'attaccante argentino si spegne sull'esterno della rete. Gara comunque piacevole con entrambe le squadre alla ricerca del gol. Tito, prima, e De Marco successivamente ci provano dalla distanza ma senza fortuna. Al 22' conclusione di Castaldo da posizione defilata con Mengoni bravo a respingere in angolo.



Nella ripresa la Casertana sembra partire, ma al 5' giunge la doccia fredda con il pareggio della Vibonese per merito di Prezioso che riesce ad incunearsi in area di rigore e da posizione decentrata va a bersaglio complice anche il difettoso intervento in opposizione del portiere Russo che si lascia passare la palla sotto la pancia. Dopo qualche minuto di impasse la Casertana riesce ad avanzare il proprio baricentro ma la sua manovra si sviluppa con molta fatica. Fontana gioca la carta Alfageme e l'argentino al 30' sfiora il gol di testa su cross di Zito. La Vibonese comunque si difende bene e al 39' Prezioso sfiora il bis. Inutile il forcing finale della Casertana che esce tra i fischi del pubblico presente.

