Casertana, Floro Flores c'è: resterà con ingaggio ridotto

di Domenico Marotta

Floro Flores dall'inizio. Anche Ginestra crede nel bomber napoletano e ieri a Roccaraso lo ha schierato dal primo minuto dell'amichevole con una rappresentativa abruzzese. Un premio per l'impegno profuso in questi primi giorni di allenamento (l'attaccante ha raggiunto il ritiro in ritardo per via di un problema di salute) ed un modo per farlo sentire parte integrante del gruppo. Un'ulteriore prova del fatto che la porta della Casertana per l'ex serie A non è più sbarrata.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO