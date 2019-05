Casertana, Floro Flores c'è: «Occasione playoff, vuole giocare»

di Domenico Marotta

«Antonio farà di tutto per esserci nei playoff». A parlare è l'agente di Floro Flores, Mario Fogliamanzillo che, alla vigilia del post season, racconta la stagione del suo assistito: «È arrivato alla Casertana con grandi motivazioni, voleva essere protagonista di una cavalcata vincente. Purtroppo il polpaccio non gli ha dato pace. Nei primi mesi ha giocato bene e segnato tre gol. Poi a novembre scorso, il primo infortunio». Da quel momento è iniziato il calvario del calciatore che ha sofferto di continue ricadute: «Aveva troppa voglia di incidere, di scendere in campo e, d'accordo con gli allenatori, ha forse accentuato i tempi di recupero. Però quel muscolo è molto importante e delicato, soggetto ad infiammazioni dolorose spiega Fogliamanzillo - e per calciatori come lui, che dell'esplosività e del cambio di passo hanno fatto un punto di forza, quel tipo di problema è particolarmente debilitante». Ciononostante Floro Flores vuole incidere nel momento più importante della stagione: «Il ragazzo sente la vicinanza di staff e società e farà di tutto per scendere in campo già contro il Francavilla».



© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO