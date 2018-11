La Casertana ritrova Rainone e lancia la sfida al Trapani

di Riccardo Marocco

Il pareggio di Castellammare di Stabia probabilmente brucia ancora per il modo con cui una meritata vittoria si è vista dissolvere a poche battute dalla termine della partita. Un gol annullato che grida ancora vendetta (esilarante la mimica del Var da parte del direttore al momento di annullare il gol di Padovan) ma che, giocoforza, va riposto necessariamente nel dimenticatoio. Nel calcio, come in tutti gli sport peraltro, si deve guardare avanti e per la Casertana è iniziata la settimana che la porterà ad affrontare il Trapani che battendo in casa il Matera ha beneficiato proprio del pari casalingo della Juve Stabia contro i falchetti per attestarsi al comando solitario della classifica.



Dopo quattro pareggi consecutivi (di cui almeno tre di questi senza errori o sfortuna sarebbero potute essere tranquillamente delle vittorie) è giunto il momento di dare uno scossone vigoroso alla propria classifica, anche se è pacifico che l'impresa non sarà delle più semplici, tutt'altro. Ciò sia per il valore dell'avversario che sta facendo, per ora, della regolarità di rendimento la propria forza, ma anche perché Fontana dovrà necessariamente ridisegnare l'undici iniziale alla luce delle assenze di Pinna e D'Angelo, entrambi squalificati per un turno dopo l'espulsione di sabato scorso contro la Juve Stabia. Dovranno stare lontani dai campi di gioco anche Aniello Martone e Carmine Russo, squalificati fino al 19 novembre dopo i fatti di Castellammare. Ma non mancano buone notizie e vengono dall'infermeria: il tecnico catanzarese potrà infatti contare sul rientro ormai certo di Rainone. Il difensore rossoblù, infortunatosi nel match di Coppa Italia proprio contro la Juve Stabia, ha ormai ripreso ad allenarsi a pieno regime con tutto il gruppo ed è a completa disposizione dell'allenatore e già il match con il Trapani, quindi, potrebbe far segnare il rientro in campo del giocatore sin dal fischio d'inizio. Ormai assodato che con la difesa a quattro l'assetto tattico della Casertana appare più equilibrato, probabile che si contro il Trapani si vedranno Rainone e Lorenzini nel cuore della retroguardia con Blondett a destra mentre Zito, apparso in grande crescita nelle ultime partite, agirà sulla corsia opposta. Per quanto concerne la linea mediana del campo, peccato per lo stop a D'Angelo il cui impiego in posizione centrale ha certamente giovato all'economia del gioco della Casertana.



