Nasce la Casertana di Ginestra: «L'obiettivo è restare in serie C»

di Riccardo Marocco

Prima conferenza stampa per Salvatore Violante e Ciro Ginestra, responsabile dell'area tecnica e neo allenatore della Casertana. Il presidente Giuseppe D'Agostino che illustra le motivazioni che l'hanno portato a questa scelta. «Una scelta che parte da lontano - dice il patron rossoblù - e che ritengo la più giusta. Veniamo da un anno negativo, dove sono stati commessi degli errori, e io per primo mi metto sul banco degli accusati. Lo scorso anno si era partiti con un'idea che, però, abbiamo cambiato in corsa e ci è andata male. Quest'anno si parte con un progetto che intendiamo portare avanti nel futuro».



Per rafforzare questo discorso, il patron parla dei termini dell'accordo con Violante e Ginestra. «Con Violante ho raggiunto un accordo triennale - dice D'Agostino, mentre con l'allenatore abbiamo chiuso con un biennale con opzione per il terzo anno. Credo fortemente in loro, sono giovani ma che sanno il fatto loro».



