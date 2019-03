Casertana, patron D'Agostino incontra il sindaco Marino

di Domenico Marotta

Querelle Casertana-Comune: possibile schiarita all'orizzonte. Fonti vicine al club ed a Palazzo Castropignano confermano che per domani alle 13 è fissato un incontro tra il sindaco Marino e il presidente D'Agostino. Top secret l'ordine del giorno della riunione ma secondo i più fiduciosi è possibile una formale riconciliazione tra i due. Sabato, in un'intervista, Marino si era detto disponibile ad un incontro pubblico con il presidente della Casertana per chiarire la questione stadio e la successiva infuocata polemica. Possibile che l'incontro di domani sia preliminare a quello davanti ai tifosi ed alle telecamere. Intanto, ieri la squadra ha ripreso gli allenamenti dopo la sconfitta di Viterbo. I calciatori provano a raccogliere i cocci della sconfitta di domenica scorsa ed a trovare la concentrazione in vista del derby in programma domenica alle 14.30 sul campo della Paganese fanalino di coda. Gli azzurrostellati, in settimana, hanno cambiato allenatore: panchina all'esperto Erra che sostituisce De Sanzo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

