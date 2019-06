Casertana, inizia l'era Ginestra: oggi l'ufficializzazione del tecnico

di Domenico Marotta

Tempo di annunci e investiture. Oggi, come anticipato dalla Casertana, è il giorno dell'ufficializzazione degli ingaggi dell'allenatore Ciro Ginestra e del direttore dell'area tecnica Salvatore Violante. Entrambe, già da un paio di giorni, sono al lavoro in sede, ragionano sulla nuova squadra e sull'organizzazione del prossimo campionato. Potrebbe invece slittare l'annuncio del direttore generale che pure la società aveva programmato per la giornata di oggi. Si affievolisce l'ipotesi Giovanni Pasquariello che al momento non ha avuto contatti concreti con il presidente D'Agostino. Né circolano altri nomi forti per l'incarico di direttore generale. Di qui l'impressione che il massimo dirigente voglia prendersi altro tempo per valutare. Ma, si sa, al patron piacciono le sorprese dell'ultima ora e quindi è lecito aspettarsi improvvisi colpi di scena. Frattanto la segreteria lavora alla documentazione utile a perfezionare l'iscrizione al prossimo campionato di C.



