Casertana, la rimonta riesce a metà: solo pari con il Leonzio

La Casertana non va oltre il pari contro la Sicula Leonzio davanti al pubblico di casa.. Colpita a freddo dopo soli cinque minuti, la formazione di Ginestra è riuscita a rimettersi in carreggiata verso il finale del primo tempo ma non ha saputo più trovare la zampata vincente. Un passo indietro sul piano del gioco rispetto alle precedenti uscite casalinghe.



CI PENSA STARITA

Bene, comunque, Starita, al suo quinto centro stagionale, così come Laaribi. Inbrigliato, invece, Castaldo da un super Petta. Casertana subito avanti a riversarsi nella metà campo avversaria, ma è la Sicula a passare in vantaggio dopo appena cinque giri di lancette.



Sugli sviluppi di un calcio di punizione, la palla arriva a Maimone che smarcato e da posizione vantaggiosa calcia a botta sicura, Crispino in qualche modo riesce a smorzare la conclusione con la palla che si impenna e va a toccare la traversa, ma Petta è il più lesto di tutti nel ribadire in porta. La reazione della Casertana è immediata ma pecca di lucidità. Fatto sta, però, che la tenacia della formazione rossoblù viene premiata al 35' con Starita, l'elemento più vivace, che riceve palla nel cuore dell'area di rigore da Zito e da posizione leggermente defilata trova il corridoio giusto per superare Nordi con un diagonale rasoterra.



La Casertana prova a sfruttare l'inerzia positiva cercando il gol del raddoppio al quale, però, va invece vicinissima la Sicula proprio in chiusura di tempo. Palla persa da Zito a centrocampo che innesca la ripartenza ospite con tiro dai sedici metri di Lescano che Crispino devia sul palo, sulla ribattuta Sicurella a porta sguarnita colpisce male il pallone con lo stesso che si perde alto sulla traversa.

La ripresa si apre con la Casertana subito proiettata all'attacco e al 10' una punizione di Zivkov mette i brividi a Nordi. Fatto sta, però, che la Casertana non va al di la di una supremazia territoriale ampia ma sterile. Al 39', comunque, rossoblù sfortunati con un colpo di testa di Castaldo destinato in fondo alla porta ma sul quale interviene Petta a salvare sulla linea. Al 43' altra grande occasione per la Casertana stavolta con Longo che davanti a Nordi sparacchia alto sulla traversa. Un minuto dopo Nordi è bravo a sventare in angolo una conclusione di Matese. E' l'ultima occasione della partita per i rossoblù.

