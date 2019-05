Casertana, la lunga attesa: D'Agostino al lavoro tra i mugugni

di Domenico Marotta

L'ufficio di D'Agostino sembra lo studio del medico di fiducia. In questi giorni, chi passa dalle parti di Caianello per parlare con il presidente della Casertana deve prepararsi a fare la fila. I bene informati raccontano che sono moltissimi gli uomini di calcio che D'Agostino sta ascoltando. Il presidente sta riflettendo ed ascolta consigli perché vuole ponderare attentamente il prossimo passo, il primo e più importante della rifondazione. Ragiona a step il massimo dirigente della Casertana e sa bene che prima di decidere su allenatore e squadra deve scegliere bene il nuovo o i nuovi dirigenti. E già perché secondo i bene informati, pare che D'Agostino voglia cambiare l'assetto organizzativo del club rispetto al passato: non più un'unica figura accentratrice che si interfacci solo con la proprietà ma più dirigenti ciascuno responsabile di un settore della gestione della Casertana. Probabilmente, dunque, dalla prossima stagione il club avrà un direttore generale ed un direttore sportivo.



