Casertana, è l'ora dei tagli: in uscita De Vena e Ferrara

di Riccardo Marocco

A poche ore dal termine del calciomercato (si è sempre, però, in attesa di una decisione in merito alla richiesta di proroga al 31 agosto avanzata dalle società di Lega Pro che, però, appare di difficile accoglimento), la giornata di ieri per la Casertana è stata caratterizzata soprattutto da voci riguardo operazioni in uscita. Quella che assume i contorni di maggiore concretezza è quella relativa ad Alessandro De Vena che a breve potrebbe essere ufficializzato dal neonato Avellino, club che ripartirà dalla serie D dopo l'esclusione dalla cadetteria per irregolarità amministrative. Un indizio che va a confortare tale indiscrezione è che l'attaccante - autore di tre reti in undici presenze in maglia rossoblù la scorsa stagione, di cui uno straordinario con pallonetto da centrocampo contro la Juve Stabia - dopo aver partecipato a quella mattutina, ha saltato invece la seduta pomeridiana di allenamento di ieri. Altro giocatore che voci di mercato darebbero in uscita è Marco Ferrara. Il terzino rossoblù, ancora vincolato contrattualmente alla Casertana fino a giugno del prossimo anno, sarebbe finito nelle mire del Matera, squadra in continua evoluzione dopo il cambio al vertice societario. Fatto sta, però, che l'entourage dello stesso Ferrara non conferma tale indiscrezione.



