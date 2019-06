La Casertana ha scelto il portiere: Crispino in pole per il dopo Russo

di Riccardo Marocco

Formalizzato l'annuncio dell'ingaggio da parte della società, il responsabile dell'area tecnica Salvatore Violante è al lavoro per la costruzione della squadra che si presenterà ai nastri di partenza del prossimo campionato di serie C. Sul fronte nuovi arrivi, diversi i nomi usciti nei giorni scorsi. Si parte soprattutto dal ruolo di portiere poiché Russo è in scadenza e difficilmente verrà riconfermato dopo l'infortunio al ginocchio rimediato alla fine dello scorso mese di novembre, mentre il lituano Adamonis è rientrato alla Lazio per fine prestito.



