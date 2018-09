di Domenico Marotta

Antonio Vacca è della Casertana. Con l'ingaggio del centrocampista del Parma i falchetti consolidano il ruolo di favorita alla vittoria del campionato. La serie B non è un sogno: merito del nuovo colpo magistrale del consulente sportivo Martone che nell'ultimo giorno di mercato regala a Fontana anche un'ulteriore valida alternativa difensiva con l'ingaggio dal Cosenza del 21enne Federico Pasqualoni. Ed ora la squadra è davvero completa negli undici titolare ma anche nella valida e numerosa schiera di alternative che nel corso della stagione saranno preziose per l'allenatore. Martone ha messo a frutto come meglio non si poteva l'ingente investimento del presidente D'Agostino e senza sperperi, il monte ingaggi della Casertana di quest'anno non raggiunge quello eccessivo di tante altre ambiziose società che negli anni scorsi anno puntato con successo o meno alla serie B) ha messo a disposizione di Fontana una squadra fortissima.



