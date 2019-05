Casertana, il mistero Floro Flores: rischia di saltare anche i playoff

di Riccardo Marocco

Alla Casertana bastava il semplice pareggio per accedere ai play off e domenica a Lentini è andata ben oltre superando largamente una Sicula Leonzio che durante il corso della gara ha dimostrato di avere la testa ormai già in vacanza. Una vittoria netta che, però, non è bastata per centrare l'ottava posizione poiché il Monopoli, a pari punti con i falchetti ma con una differenza reti migliore (+2) ha replicato con un successo altrettanto rotondo.



Nono posto, quindi, per la Casertana, un risultato decisamente al di sotto di quelle che erano le aspettative e soprattutto delle ambizioni di inizio stagione alla luce della campagna acquisti operata dal club rossoblù la scorsa estate con l'arrivo di diversi elementi di categoria superiore che, però, hanno avuto un rendimento davvero insufficiente, eccezion fatta per il solo Castaldo dall'alto delle sue diciassette realizzazioni che gli hanno consentito di aggiudicarsi il titolo di capocannoniere del girone. Una stagione regolare caratterizzata da tante ombre e pochissime luci con tre allenatori (quattro considerando il periodo in cui Nello Di Costanzo ha assunto il ruolo di responsabile tecnico affiancando Raffaele Esposito) succedutisi sulla panchina. Cambiamenti che, però, hanno portato i benefici sperati tanto che la Casertana ha addirittura peggiorato la classifica della scorsa stagione in cui la squadra guidata allora da Luca D'Angelo si classificò al settimo posto, risultato che almeno le consentì di disputare il primo turno dei play off davanti al pubblico di casa.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO