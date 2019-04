Casertana alla ricerca di nuovi soci: D'Agostino prepara l'exit strategy

di Riccardo Marocco

Nei giorni scorsi avevamo posto l'accento sulla presenza in tribuna del presidente Giuseppe D'Agostino in occasione del match casalingo della Casertana di domenica scorsa contro il Rende. Un fatto che non avveniva dal 3 febbraio scorso, praticamente due mesi fa, in occasione della gara interna contro la Virtus Francavilla.



L'assenza del patron rossoblù fu conseguenza delle feroci polemiche con l'amministrazione comunale a seguito della disposizione da parte delle autorità competenti di far svolgere il derby con la Juve Stabia a porte chiuse. Da allora, anche in trasferta, D'Agostino non ha mai seguito di persona una partita della Casertana fino, appunto, a domenica scorsa. Qualcosa è cambiato in questi giorni? Un amore, quello tra D'Agostino e la Casertana, mai finito? Sembrerebbe proprio di sì, almeno secondo indiscrezioni raccolte nelle scorse ore. La presenza di D'Agostino al Pinto, infatti, ha come retroscena l'impegno a coinvolgere l'interesse degli operatori economici della provincia intorno alla Casertana.



