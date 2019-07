Casertana, sette giorni al via: martedì parte l'operazione coppa

di Riccardo Marocco

Con una seduta mattutina di allenamento si è concluso il ritiro precampionato della Casertana, ospite dal 15 luglio del Centro Agonistico di Roccaraso. Il tecnico Ciro Ginestra ha concesso ai suoi giocatori due giorni di riposo e ci rivedrà martedì al Pinto per la ripresa degli allenamenti in preparazione alla gara di Coppa Italia in programma tra sette giorni a Catanzaro. In caso di vittoria, la formazione rossoblù affronterebbe nel turno successivo la Salerninana, sempre in trasferta, eventualità che stuzzicherebbe senza ombra di dubbio l'entusiasmo dei tifosi casertani.



