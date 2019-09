La Casertana non va oltre il pareggio a reti bianche al Ventura di Bisceglie. Prestazione sottotono per i falchetti che dopo un avvio incoraggiante calano nella ripresa. Silva sfiora il vantaggio con un colpo di tacco su corner di Zito. Crispino salva i suoi nel recupero non facendosi ipnotizzare da Gatto all’interno dell’area piccola.

