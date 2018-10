Casertana, pari amaro a Matera: la doppietta Castaldo vale un punto

di Davide Magli

Le trasferte non sono il punto forte della Casertana. La gara del Franco Salerno lo ha confermato, perché contro la più modesta formazione di Imbimbo i ragazzi di Fontana hanno incontrato qualche problema di troppo. Fermata sul pari la Casertana (2-2), dopo essere stata due volte in svantaggio ha ripreso i lucani e solo nel finale ha sfiorato il tris. La doppietta di Castaldo non serve ad imporre al Matera la sesta sconfitta consecutiva, così la Casertana col pareggio di ieri vede già scappare le dirette concorrenti per la promozione come Catania e Trapani, ieri entrambe vittoriose. Quattro trasferte (fra l'altro non irresistibili) e quattro punti per la Casertana, apparsa abbastanza indietro sul piano del gioco.



Qualche problema di troppo la Casertana l'aveva palesato già nel primo tempo. In particolare, i falchetti avevano pagato un approccio troppo morbido alla partita a differenza dei valenti ragazzi di Imbimbo che invece ci hanno messo maggior mordente. A rendersi più pericolosa è stata la squadra lucana, vicina al vantaggio con un coraggioso pallonetto di Orlando (12') e più padrona del campo rispetto alla Casertana che invece ha agito di rimessa. Il destro di Floro Flores che non esce di molto non suona come una sveglia per gli uomini di Fontana che mantengono un atteggiamento remissivo fino al termine del primo tempo. Proprio nelle battute finali, dopo una mezz'ora abbondante di ritmi bassi, il Matera trova la forza per presentarsi dalle parti di Russo e batterlo con un'azione da manuale. Dopo aver sfondato a destra, Risaliti mette il pallone a rimorchio per Dammacco che non sbaglia il rigore in movimento.



Il trequartista dei lucani, che ha rappresentato la novità di giornata nello schieramento dei biancazzurri, si divora lo stesso gol ad inizio ripresa, al termine di un'azione fotocopia. La Casertana ringrazia, perché qualche istante dopo pareggia grazie a Castaldo che, dopo lo scambio fra Floro Flores ed il nuovo entrato Cigliano, non lascia impietosire davanti a Farroni. Non è comunque la svolta per i campani perché al 9' il Matera trova il nuovo vantaggio, con il tuffo di Stendardo sugli sviluppi di un corner. Fontana alza il baricentro dei suoi, la mossa impopolare di togliere dalla contesa Floro Flores per Padovan sortisce effetti quasi subito, perché subito dopo l'ingresso in campo dell'ex attaccante del Lanciano, la Casertana realizza il 2-2. Ancora Castaldo letale in area di rigore, stavolta su cross di Zito (erroraccio dei padroni di casa che si dimenticano di tre uomini, compreso l'ex avellinese, sul secondo palo). A quel punto, c'era più di un quarto di gara da giocare, con i rossoblù che hanno cercato di far partire il forcing già prima dei minuti finali. Le intenzioni però non sono state supportate dai fatti, anche perché c'è stata grossa imprecisione nell'ultimo passaggio e anche la determinazione del Matera che ha lottato sino alla fine. Le occasioni per il vantaggio la Casertana comunque le ha create. Al di là del colpo di testa di D'Angelo terminato a lato (34'), la più clamorosa è capitata a Mancino che, raccolta una corta respinta della difesa, col sinistro si è trovato di fronte un Farroni strepitoso che ha tenuto la gara sul pareggio.

