Casertana, solo pari col Potenza ma i playoff restano possibili

di Riccardo Marocco

La Casertana non va oltre al pareggio a reti bianche casalingo con il Potenza e per staccare il biglietto per i play off dovrà aspettare l'ultima giornata del girone di ritorno. Gara difficile per i rossoblù bloccata da un Potenza ordinato e ben messo in campo che ha concesso davvero poco a una Casertana che non ha mai dato la sensazione durante la gara di poter realmente impensierire la difesa ospite. Pochi i rifornimenti giunti alle punte, manovra prevedibile e lenta e per il Potenza non è stato particolarmente gravoso portare a casa il punto. Tutto ancora in gioco per i play off. Si è dentro al cento per cento con una vittoria a Lentini domenica prossima, ma anche un pareggio potrebbe bastare a seconda, però, dei risultati che giungeranno dagli altri campi.

