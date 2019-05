Casertana, Pasquariello in pole: l'ex Marcianise verso la direzione

di Riccardo Marocco

Ancora nessuna novità per quanto riguarda la figura del nuovo direttore sportivo della Casertana. Anche nella giornata di ieri si sono succeduti contatti e incontri tra il presidente Giuseppe D'Agostino e i potenziali diesse della Casertana del futuro. Nulla trapela, però, dal quartier generale del patron rossoblù, così come prosegue il suo silenzio. «Stiamo operando a trecentosessanta gradi, lavoriamo per fare qualcosa di buono e positivo per il futuro della Casertana» si è limitato a dire D'Agostino che in questi giorni che si sono succeduti alla prematura eliminazione dai play off promozione ha avuto modo di riflettere sugli errori commessi in questa stagione con il chiaro intento di evitarne il ripetersi. D'Agostino, però, non sta lavorando solo sul ruolo del direttore sportivo, bensì anche su quello del direttore generale.



E su quest'ultimo aspetto nella serata di ieri è spuntato il nome di Giovanni Pasquariello, ex direttore sportivo del Marcianise, casertano autentico ed esperto del settore. Per quanto concerne, invece, la figura dell'allenatore, il contratto di Pochesci, l'ultimo dei tecnici succedutisi sulla panchina rossoblù in questo campionato dopo Fontana e la coppia Esposito-Di Costanzo, scadrà il prossimo 30 giugno ma la sensazione è che ben difficilmente gli sarà data una seconda possibilità.



