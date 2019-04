Casertana, pericolo giallo: anche Castaldo tra i sei in diffida

di Domenico Marotta

Occhio ai cartellini gialli. La Casertana ha sei calciatori in diffida: tra questi spicca il centravanti Castaldo che ha raggiunto ormai da tempo le quattro ammonizioni e sta centellinando l'ultima per evitare la squalifica. Con lui, a quota quattro ammonizioni in campionato, ci sono anche i centrocampisti Cigliano, D'Angelo, De Marco, Mancino e Romano.



La punta di diamante e più di metà mediana sono a rischio stop disciplinare e, dunque, la gestione dei cartellini può diventare un fattore nelle tre gare che mancano alla fine del campionato. L'obiettivo è raggiungere i playoff senza ulteriori provvedimenti disciplinari visto che con la fine della stagione regolare si azzerano i cartellini gialli ma non le squalifiche eventualmente ereditate dal campionato.



