La Casertana si tiene Pinna e in cabina di regia spunta Proietti

di Domenico Marotta

La Casertana spegne le sirene di mercato e prolunga il contratto a Paride Pinna. Il 26enne difensore mancino era finito nel mirino del Pisa dell'ex tecnico rossoblù D'Angelo: pronta la risposta dei falchetti che ieri hanno annunciato un accordo triennale con il calciatore che resterà alla Casertana fino al 2021.



Ma il mercato dei rossoblù non è ancora finito: c'è una trattativa ben avviata con il regista del Pescara Mattia Proietti. La conferma è arrivata ieri dal direttore sportivo del Pescara Leone e dal procuratore del calciatore Pisacane. L'ipotesi è quella del prestito annuale e le parti stano lavorando per chiudere la trattativa nel minor tempo possibile. «La Casertana è una destinazione gradita ha detto l'agente del centrocampista e con la società ho un ottimo rapporto. Ci saranno sviluppi in questi giorni». Su Proietti, 26enne pezzo pregiato del mercato di serie C in uscita dal Pescara, ci sono anche altre squadre tra cui il Catanzaro e il Pordenone e quindi, Martone tiene in caldo anche l'alternativa Alessandro Bruno del Livorno. E' chiaro che per la mediana la Casertana punta ad un calciatore di qualità superiore per completare un reparto che nella zona centrale conta già calciatori di livello come D'Angelo e Romano oltre al giovane Santoro.



