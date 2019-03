La Casertana riparte da Pochesci: nuovo ottimismo e modulo 3-3-1-3

di Domenico Marotta

È iniziata l'era Pochesci. Ieri a Caiazzo ha diretto il suo primo allenamento. Un conciliabolo breve con i calciatori negli spogliatoi, utile a fare una prima conoscenza reciproca, e poi subito sotto con il lavoro. Quasi due ore sul campo, parte atletica e partitella in famiglia per valutare più da vicino condizioni fisiche e caratteristiche tecniche dei calciatori. È carico Pochesci, lo è per carattere, ed il suo primo obiettivo è quello di trasmettere la sua carica ad una squadra demotivata dopo gli...

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO