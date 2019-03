La nuova Casertana di Pochesci alla prova tra addii veri e presunti

di Domenico Marotta

Martone ci prova con la Sambenedettese. Il contatto è stato confermato dal presidente del club marchigiano Franco Fedeli. «Mi ha chiamato ha raccontato si è presentato ed abbiamo avuto un pour parler. Come tanti di quelli che mi hanno telefonato in questo periodo, Martone ha fatto riferimento a degli amici disposti a finanziare il club. Però non tratto con gli intermediari. Come ho detto a tutti, ho manifestato l'intenzione di cedere la società ma ho bisogno di sapere chi è il mio interlocutore altrimenti non parlo con nessuno».



Fedeli racconta una storia non dissimile da quella testimoniata qualche giorno da Vincenzo Audiello, amico di Martone. Secondo l'avvocato foggiano, il consulente sportivo, quasi tre anni fa, fu inviato a trattare con Tilia l'acquisto della Casertana da parte di alcuni imprenditori, prima che la rilevasse D'Agostino. E a un mese dall'incontro avuto a Foggia con i Sannella (ma in quella occasione si parlò solo di calcio come raccontato dallo stesso Audiello) Martone ci ha provato con la Sambenedettese. E Sambenedetto del Tronto è piazza in cui il consulente vorrebbe tornare per riprendere il discorso interrotto qualche anno fa quando per pochi rocamboleschi giorni fu diesse della Samb con Moneti presidente. Alla Casertana è un momento complicato: con Martone che si muove già alla ricerca di un nuovo lavoro per il dopo Casertana ed il presidente D'Agostino che ha confermato i propositi di addio, la squadra ha nel solo Pochesci un punto di riferimento. Al tecnico romano l'arduo compito di ottenere risultati importanti in un contesto di disarmo, con la consapevolezza, per lui e per la squadra, che alla Casertana, dopo questa stagione, potrebbe non esserci un futuro, almeno non con questa società. Non è facile isolarsi, concentrarsi sul calcio giocato ma Pochesci è un martello, durante gli allenamenti parla continuamente con i suoi giocatori. A lui, risulta evidente, interessa solo il terreno di gioco, la voglia, la corsa, la grinta da infondere ai suoi ragazzi in vista delle prossime sei decisive partite. Al domani si penserà quando il pallone avrà smesso di rotolare. Prima bisogna conservare l'onore delle armi e perché no, cercare di realizzare un sogno calcistico, di sparigliare le carte del futuro societario attraverso le vittorie sul campo, favorendo un ripensamento di D'Agostino.



