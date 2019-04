Casertana, Pochesci punta sul recupero di Floro Flores

di Domenico Marotta

Venti minuti di Pochesci pensiero. Ecco il 3-3-1-3: il tecnico lo ha provato, ieri, in amichevole contro il San Nicola. Solo venti minuti appunto, il tempo concesso dal fiato ancora troppo corto di Floro Flores, interprete principale del modulo che l'allenatore romano ha teorizzato in un libro.



L'attaccante napoletano ha giocato da trequartista alle spalle del tridente composto da Padovan, Castaldo e Zito. In mediana invece, operavano, Mancino, Vacca e Romano: insomma, in campo, contemporaneamente, tutta la tecnica di cui la Casertana dispone. Troppo presto per vedere questo assetto spregiudicato in gare ufficiali o per scrutarne la potenziale efficacia: gambe e fiato ancora non lo consentono.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

