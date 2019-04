Casertana ko col Rende, Pochesci parte col piede sbagliato

di Riccardo Marocco

Alla Casertana non basta il cambio di panchina per uscire fuori dalla crisi. Al Pinto un Rende ordinato ma non irresistibile passa e costringe la compagine rossoblù al secondo stop consecutivo casalingo, complicandone ulteriormente la corsa per la conquista di un posto nei playoff. Casertana ancora una volta deficitaria in difesa, anche se la primissima occasione del match capita sui piedi di Castaldo che al 9' solo davanti al portiere calcia malamente a lato. Ospiti pericolosi poco dopo con Awua (15') ma al 33' Castaldo spreca un di rigore assegnato per fallo di Franco su Padovan.



Ripresa scoppiettante e Rende in vantaggio dopo 40 con Awua che al volo di sinistro insacca all'incrocio dei pali dopo una respinta corta di Rainone. Rossoblù arrembanti alla ricerca del pareggio che arriva al 9' con Castaldo che sfrutta al meglio un assist dalla linea di fondo di Padovan, quest'ultimo imbeccato da Floro Flores. L'equilibrio dura poco perché al 12' il Rende passa nuovamente in vantaggio grazie a un rigore trasformato da Negro, ex di turno, e assegnato per un ingenuo nonché inutile fallo di D'Angelo ai danni di Borello. Casertana generosa ma poco lucida che si espone al contropiede avversario. Su uno di questi al 36' Awua va vicinissimo al bis personale ma la sua conclusione di sinistro sfiora il palo alla sinistra di Adamonis. Il finale è concitato, ma la Casertana non trova la giocata giusta per perforare la difesa avversaria. Per la Casertana un brutto kappaò, anche se nulla è ancora perduto. Nelle ultime cinque partite bisogna cambiare passo altrimenti sarebbe un fallimento totale viste le premesse della vigilia.

