Casertana-Potenza, la rivoluzione di Pochesci

di Domenico Marotta

Allenatore nuovo Casertana vecchia. Sandro Pochesci, che domenica assisterà alla gara dalla tribuna perché squalificato, ha trasmesso alla squadra grinta, ma non ancora una fisionomia tattica identificabile. La sconfitta di Reggio lo certifica: solo due tiri nello specchio della porta avversaria e per di più per nulla pericolosi. Al Granillo poteva perdere chiunque ma la Casertana, fatta salva una ventina di minuti del primo tempo, non ha mai dato l'impressione di essere in grado di pungere l'avversario. La fase difensiva, inoltre, è stata tutt'altro che ermetica. Soprattutto dal lato di Blondett i falchetti hanno sofferto maledettamente e solo i legni ed un paio di interventi super di Adamonis hanno sventato le occasioni pericolose costruite dai calabresi. Il gol arrivato nella ripresa era in dubbio fuorigioco ma la Reggina quel vantaggio, se lo era già ampiamente meritato.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

