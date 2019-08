Casertana, prove di campionato: Castaldo segna e fa pace coi tifosi

di Riccardo Marocco

Ultimo test campionato per la Casertana in vista del debutto in programma domenica sul campo del Potenza. Ieri la compagine rossoblù ha affrontato in amichevole sul manto in erba sintetica del Comunale di Capriati al Volturno la locale compagine dell'Aurora Alto Casertano, formazione che si presenterà ai nastri di partenza del prossimo torneo di Eccellenza del Molise tra le cui fila gioca Gaetano Poziello, quarantaquattrenne ex rossoblù e Marcianise. 3-0 il risultato finale a favore della Casertana per effetto delle reti messe a segno da Castaldo nella prima frazione di gioco, mentre nella ripresa sono andati a bersaglio Starita e Carnicelli, quest'ultimo aggregato dalla formazione Berretti.



