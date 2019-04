Casertana, prove di playoff: Pochesci cerca il pass a Potenza

di Riccardo Marocco

La Casertana affila le armi per l'atteso confronto di domani contro il Potenza. Il tutto, con la consapevolezza che già al termine di questa gara potrebbe decidersi, in positivo, il destino della compagine rossoblù. Una vittoria, infatti, potrebbe metterla quasi al sicuro per i play off, anche matematicamente.



Ciò in considerazione di una classifica davvero corta che vede proprio il Potenza, l'unica compagine del lotto (le tre squadre che seguono in graduatoria la neopromossa Juve Stabia sono chiaramente escluse) a essere certa della post season ma che vorrà anche blindare con un turno d'anticipo il quinto gradino che le consentirebbe di giocare in casa la prima e l'eventuale seconda partita. Insomma, vietato sbagliare per la Casertana che, sembra quasi un disco incantato, anche stavolta deve pagare il suo tributo in termini di assenze. Come già sabato scorso a Reggio Calabria, anche stavolta Meola è out per infortunio, defezione alla quale bisogna aggiungere quella di D'Angelo, quest'ultimo appiedato per un turno dal giudice sportivo per raggiunto limite di cartellini gialli. E a proposito di squalifiche, anche Pochesci sarà costretto ad assistere alla gara dalla tribuna dopo il turno di stop impostogli per le eccessive proteste nei confronti degli addetti federali durante la gara con la Reggina. Al suo posto in panchina ci sarà il suo vice Emilio Coraggio. Per il tecnico romano, comunque, qualche notizia confortante giungono dalle condizioni, oltre che di Mancino e Romano, entrambi recuperati, di Floro Flores.



