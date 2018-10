Casertana, si ferma Rainone: sospetto stiramento, fuori un mese

di Domenico Marotta

Tegola sulla Casertana: Pasquale Rainone dovrà restare ai box per almeno un mese. Il capitano si è infortunato durante la partita di Coppa Italia contro la Juve Stabia: si sospetta uno stiramento anche se si attendono conferme dagli esami strumentali cui il calciatore si sottoporrà questa mattina.



La malasorte si è accanita sulla retroguardia rossoblù: dopo l'infortunio estivo di Meola che ha lasciato scoperta la corsia di destra, Fontana non ha più potuto contare su tutti gli effettivi del reparto contemporaneamente. Prima la squalifica di Rainone, poi l'infortunio di Pasqualoni e lo stop disciplinare di Blondett, poi ancora la squalifica di Lorenzini ed ora il problema muscolare del capitano. Una pioggia di inconvenienti a raffica che rischia di mettere in ginocchio il reparto più esposto a critiche della squadra. I numeri sono impietosi, lo ha ammesso anche il tecnico Fontana dopo la sfida di martedì sera contro la Juve Stabia. Dieci reti subite in otto gare ufficiali compresa la Tim Cup e la Coppa Italia di serie C sono davvero troppe. L'allenatore ha anche sottolineato la necessità di analizzare il modo in cui la difesa ha ceduto il passo: ed è vero, che almeno quattro delle reti subite finora sono frutto di clamorosi errori individuali.



