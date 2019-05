La Casertana resta senza portiere: via Russo, Adamonis torna a Roma

di Riccardo Marocco

Mentre i patron D'Agostino sta sciogliendo le ultime circa l'individuazione del direttore sportivo, nonché del direttore generale, si fa il punto della situazione circa l'organico attualmente a disposizione della Casertana e che, in ogni caso, sarà a sua volta oggetto di valutazione di quello che sarà il prossimo allenatore. Per quanto riguarda il settore difensivo, certo l'addio del portiere Russo, mentre l'altro estremo difensore, il lituano Adamonis rientrerà per fine prestito alla Lazio.



Per Zivkovic, invece, essendo giovane di serie, potrebbe esserci il primo contratto da professionista. Con le valigie pronte i centrali Pascali e Lorenzini, entrambi in scadenza di contratto e reduci da una stagione poco esaltante, mentre appare certa, invece, la riconferma di Rainone e Pinna e non solo per questioni contrattuali essendo entrambi ancora vincolati al club rossoblù, il primo fino al 2020, mentre l'ex Cosenza ha ancora due anni di contratto. Da valutare, invece, la posizione di Blondett il cui legame con la Casertana scadrà soltanto l'anno prossimo ma che viene, tra rendimento e squalifiche, da una stagione piuttosto deficitaria. A centrocampo, invece, Vacca e Romano rientreranno alle rispettive società di appartenenza, rispettivamente Parma e Napoli, mentre Mancino, Cigliano e De Marco sono in scadenza di contratto e tutti e tre con poche probabilità di riconferma. In scadenza anche l'esterno Meola la cui posizione, tuttavia, sarà oggetto di valutazione sia da parte del nuovo allenatore che del direttore sportivo.



