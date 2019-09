Casertana-Rieti, monito di Ginestra: sono forti, ma dipende tutto da noi

di Riccardo Marocco

Anticipo in notturna per la Casertana che stasera al «Pinto» (inizio ore 20.45) ospiterà il Rieti, compagine che condivide con Teramo e Rende la posizione di fanalino di coda della classifica con ancora zero punti. Ma su questo aspetto Ciro Ginestra non si lascia influenzare. «Non sono d'accordo con chi sostiene che il Rieti sulla carta sia inferiore alla Casertana - dice il tecnico della Casertana - perché in questa categoria le differenze si fanno solo sul campo. Il Rieti, poi, è una squadra da prendere con le molle perché ha dei buoni giocatori, un bravo allenatore e anche perché, pur uscendone sconfitto, ha saputo mettere in seria difficoltà compagine del livello di Ternana e Bari. Tutto, però, dipende da noi».



