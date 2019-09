Casertana, la rimonta dei falchi: dietro il pari la mano di Ginestra

di Domenico Marotta

Grinta, cuore, voglia di centrare l'obiettivo. La partita di Francavilla certifica che la cura Ginestra sta funzionando. La Casertana proietta in campo il credo calcistico del suo allenatore, la sua maniacale tenacia, la sua fede incrollabile nella corsa e nel lavoro. Uno a uno in Puglia, con l'uomo in meno per oltre un tempo, in rimonta: è il nuovo volto dei falchetti che hanno voltato pagina rispetto alla passata stagione. Non c'è più fragilità, non c'è più presunzione ma tanta voglia di lavorare. Zito e D'Angelo finalmente convincono, Ginestra li ha rigenerati e a Francavilla, insieme ai compagni, hanno guidato una rimonta che per la squadra della scorsa stagione sarebbe stata impensabile.



