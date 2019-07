La Casertana riparte da Roccaraso: Ginestra valuta i calciatori in prova

di Riccardo Marocco

Dopo due giorni di pre-raduno caratterizzato da allenamenti, test atletici e visite mediche, nonché dal giorno di riposo concesso ieri, questa mattina prende il via ufficialmente l'avventura della Casertana per la prossima stagione.



Ritrovo al Pinto per la comitiva rossoblù che, alle 9.30, raggiungerà in pullman Roccaraso, la località abruzzese che per il secondo anno consecutivo ospiterà i calciatori per quella fase in cui gli stessi metteranno nelle gambe il carburante necessario per affrontare la prima parte del campionato che, lo ricordiamo, prenderà il via il prossimo 25 agosto.



