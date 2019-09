Casertana, scatta l'operazione tris: tutti in ritiro aspettando il Picerno

di Domenico Marotta

Domani la Casertana partirà alla volta del ritiro di Potenza. Due giorni e i falchetti cominceranno il trittico di gare che si concluderà tra due domeniche al Pinto contro il Catanzaro. Primo ostacolo il neopromosso Picerno che gioca al Viviani per l'indisponibilità del suo piccolo impianto di gioco. In vista della gara di domenica, Ginestra, ieri pomeriggio ha guidato la squadra in una seduta di lavoro tattico. Le indicazioni della partitella suggeriscono la conferma della difesa che ha giocato contro il Rieti nel 6-1 di sabato scorso. Nonostante il rientro di Clemente dalla squalifica, infatti, dovrebbe essere Longo completare il reparto con Silva e Caldore.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO