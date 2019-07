La Casertana riparte da Roccaraso: in ritiro è atteso anche Carlo

di Riccardo Marocco

Ha preso il via la stagione 2018/2019 per la Casertana. Ieri la compagine rossoblù si è ritrovata al Pinto per poi salire sul pullman che li ha portati a Roccaraso, sede confermata anche per quest'anno come località per il ritiro precampionato e presso la quale si fermeranno fino al 26 luglio prossimo.



