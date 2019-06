Casertana, via alla rivoluzione: restano Rainone, Santoro e Pinna

di Riccardo Marocco

Inizia la settimana decisiva per quanto riguarda il futuro dirigenziale della Casertana. Come peraltro annunciato nella mattinata di sabato, il club rossoblù entro mercoledì annuncerà i nomi del direttore sportivo, dell'allenatore de del direttore generale, figure cardine e imprescindibili per un corretto funzionamento di una società calcistica. Nomi, in ogni caso, già noti, sebbene non ufficiali, quelli delle prime due figure, ovvero Ciro Ginestra ad occupare per la prossima stagione la panchina della Casertana mentre toccherà a Salvatore Violante occuparsi delle operazioni di mercato del club rossoblù, anche se privo del prescritto patentino. Nomi già bloccati nei giorni scorsI, se non anche nelle settimane precedenti e che saranno ufficializzati a metà settimana. Resta ancora da scoprire chi si occuperà del ruolo di direttore generale, figura che il patron rossoblù Giuseppe D'Agostino vuole reintrodurre in società e che faccia da «trait d'union» tra la proprietà e la sezione sportiva, un modo cioè per consentire allo stesso D'Agostino di tenere sotto controllo la situazione. I nomi emersi nei giorni scorsi sono quelli ormai noti a tutti. In pole position, secondo le indiscrezioni, ci sarebbe Giovanni Pasquariello, casertano e, quindi, profondo conoscitore dell'ambiente oltre che esperto del settore. Non è d escludere nemmeno un ritorno di Giuseppe Materazzi, amico dello stesso D'Agostino e che due anni fa lasciò il club per dissapori con l'ex consulente Nello Martone. Contatti nei giorni scorsi ci sono stati anche con Domenico Fracchiolla, ex Virtus Francavilla, ma apparirebbe complicata un'ipotetica coesistenza con il direttore sportivo in pectore Salvatore Violante.



