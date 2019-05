Casertana al rush finale, Pochesci senza Zito e Vacca

di Domenico Marotta

Pronti via, e che non sia l'ultima settimana di lavoro della stagione. Solo una straordinaria e sfortunata combinazione di risultati escluderebbe la Casertana dai playoff mettendo fine al campionato in maniera prematura, ma Pascali e compagni non fanno calcoli e a Lentini vogliono la vittoria. Soprattutto vogliono scoprirsi squadra gagliarda e finalmente organizzata dal punto di vista tattico alla vigilia degli spareggi promozione.



Ieri alla ripresa degli allenamenti Pochesci ha diretto una seduta di scarico e lavoro tattico per circa due ore. C'era attesa di conoscere le condizioni di Zito che, domenica scorsa, ha lasciato in anticipo la sfida il campo per un infortunio alla caviglia. Nessuna informazione dettagliata arriva dalla società ma la borsa di ghiaccio applicata dallo staff medico dopo la gara non lasciava presagire nulla di buono e ieri è arrivata la conferma del fatto che il calciatore non è per il momento in condizione di allenarsi: fermo Zito, così come Romano che ha risentito di un problema al ginocchio e Vacca che aveva la febbre.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

