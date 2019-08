La Casertana comincia con un ko: il derby rossoblù è del Potenza

Sconfitta, ma con l’onore delle armi, per la Casertana al debutto in campionato. Partita di sofferenza per i rossoblù, specie nella seconda parte. Decide la rete poco dopo l’ora di gioco di Murano, per una volta profeta in patria meòòa sua Potenza. Anche la condizione fisica, nel finale, non ha aiutato una Casertana che si è lamentata per qualche decisione arbitrale non favorevole.

© RIPRODUZIONE RISERVATA