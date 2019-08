Casertana, Ginestra resta fiducioso: «Ma adesso impariamo dagli errori»

di Davide Greco

Per Ciro Ginestra la prima sulla panchina della Casertana è abbastanza amara. Una partita dai due volti per la formazione campana, che nel primo tempo ha tenuto bene il campo mentre nella ripresa si è abbassata troppo porgendo il fianco alla vittoria del Potenza che ha trovato il gol dell'1-0 dopo un'ora di gioco.



«Abbiamo disputato un buon primo tempo, non siamo stati bravi a difenderci nel secondo tempo perché loro tiravano palla su con i tre attaccanti. Avevamo preparato la gara per stare alti e ci siamo riusciti in parte. È un peccato perché abbiamo avuto la reazione per pareggiare, con alcune occasioni una di D'Angelo per esempio. In sostanza, sono contento per gli atteggiamenti, perché siamo venuti qua a giocare a calcio e non era facile, l'avevamo fatto anche a Catanzaro. Purtroppo gli episodi non sono stati a nostro favore».



